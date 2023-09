DFB-Pokal Nachholspiele von Bayern und Leipzig auch im Free-TV Von dpa | 25.09.2023, 11:09 Uhr | Update vor 15 Min. DFB-Pokal Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild up-down up-down

Die letzten beiden Erstrunden-Spiele im DFB-Pokal mit Meister Bayern München und Cup-Verteidiger RB Leipzig werden auch vom ZDF und von der ARD übertragen. Die Bayern treten am Dienstag (20.45 Uhr) beim Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster an. Zu sehen ist die Partie im Zweiten und beim Pay-TV-Sender Sky. Am Mittwoch (20.45 Uhr) ist RB Leipzig zu Gast beim Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Neben Sky überträgt dann die ARD.