Netflix Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down Streaming Netflix führt Abo mit Werbung ein Von dpa | 13.10.2022, 19:11 Uhr

Die Konkurrenz ist schon am Start. Nun bietet auch Netflix ein zumindest vergünstigtes Abo mit Werbeunterbrechung an. Auf so manches müssen die Nutzer dann jedoch verzichten.