Eckart von Hirschhausen Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild up-down up-down Medien Neue Sendung für Hirschhausen: Sedlaczek übernimmt Maus-Show Von dpa | 23.03.2023, 13:10 Uhr

Eckart von Hirschhausen hört als Moderator der ARD-Samstagabendshow „Frag doch mal die Maus“ auf. Nach fast 13 Jahren übergibt der 55 Jahre alte bisherige Gastgeber die Sendung an Esther Sedlaczek. Die 37-Jährige werde die Familiensendung am 20. Mai zum ersten Mal moderieren, teilte der WDR am Donnerstag in Köln mit. Hirschhausen werde künftig ebenfalls samstagabends eine neue Show mit dem Titel „Was kann der Mensch?“ präsentieren. Die erste Ausgabe sei für den 6. Mai geplant.