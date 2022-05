HANDOUT - Laura Dern (2.v.r.) und Sam Neill (r) in dem Film "Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Foto: -/Universal Pictures/Amblin Entertainment/dpa/Symbolbild - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Kinofilm Neuer „Jurassic World“-Film feiert Premiere in Köln Von dpa | 30.05.2022, 21:46 Uhr

Der Film „Jurassic World - Ein neues Zeitalter“ hat am Montagabend in Köln seine Deutschlandpremiere erlebt. Dazu war unter anderem Hollywood-Star Jeff Goldblum (69) angereist, der schon im ersten „Jurassic Park“-Film von 1993 als Mathematiker und Chaostheoretiker Dr. Ian Malcolm zu sehen war. Jetzt kehrt er in dieser Rolle zurück.