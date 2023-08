ARD-Telenovela Neuzugang bei „Rote Rosen“: Tammo hat das Down-Syndrom Von dpa | 13.08.2023, 09:18 Uhr Neuzugang bei ARD-Telenovela «Rote Rosen»: Tammo Foto: Nicole Manthey/NDR/ARD/dpa up-down up-down

Neuzugang bei der ARD-Telenovela „Rote Rosen“: Jung-Schauspieler Tim Valerian Alberti spielt Tammo Schulz, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet. „Sein Herz schlägt für Menschen und Fahrräder: Wenn es ihnen schlecht geht, setzt er alles daran, das zu ändern“, wie es das Produktionsteam beschreibt. Am Montag tritt er erstmals bei der in Lüneburg gedrehten Serie auf.