Offene und emotionale Worte zum Geburtstag: Comedian Oliver Pocher hat in einem öffentlichen Brief an seine Frau Amira nach der Trennung des Paares Fehler eingestanden. „Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“, schrieb der 45-Jährige bei Instagram. Irgendwann sei demnach der Punkt gekommen, an dem sie keine Liebe mehr für ihn empfunden habe. „Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt.“

In dem Brief, den Pocher anlässlich des 31. Geburtstages der Moderatorin veröffentlichte, brachte er zum Ausdruck, unter dem Beziehungsende zu leiden. „Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten, doch Gefühle sind halt nicht die Realität (und kein Helene-Fischer-Song). Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich“, offenbarte Pocher. „Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen).“

Zahlreiche Promis reagieren

Zum Geburtstag wünsche er ihr, dass sie das, was sie in ihrem neuen Lebensabschnitt suche, finden werde. „Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher. Es wäre Dir zu wünschen, da ich Dich als lebensfrohen, glücklichen Mensch kennen (und lieben) gelernt habe.“ Zum Ende schrieb Pocher: „Unsere zwei wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben.“

Zahlreiche TV-Bekanntheiten sprachen Pocher in Kommentaren Mut zu. „Sehr echt und liebevoll geschrieben. Bin ehrlich, hätte ich von dir in dieser Form und vor allem öffentlich nie erwartet“, schrieb Realitystar Andrej Mangold („Der Bachelor“). Moderator Elton kommentierte: „Da muss man doch weich werden und nochmal genau überlegen. Alles Gute, euch Zweien.“

Noch keine Reaktion von Amira

Von Amira gab es zunächst keine öffentliche Reaktion. Bei ihrer Geburtstagsfeier dürfte es aber Gelegenheit geben – Pocher ist nämlich eingeladen, wie die 31-Jährige zumindest im Podcast „Die Pochers“ kürzlich verriet. In dem Podcast, den die beiden trotz Trennung weiterführen, sagte das Model über ihren Ex-Partner auch: „Dass du mir immer sehr wichtig sein wirst, ist ja klar. Du bist der Papa meiner Kinder und wir sind immer noch ein Team.“

Das Ehepaar gab Ende August die Trennung bekannt. Oliver und Amira Pocher haben zwei gemeinsame Söhne und leben in Köln. Sie waren seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet.