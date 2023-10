Bei Dreharbeiten für die ZDF-Serie „Nord Nord Mord“ auf Sylt ist Oliver Wnuk (47) von einem Dackel gebissen worden. Seine Lippe musste offensichtlich im Krankenhaus genäht werden, wie in einem am Mittwoch von ihm veröffentlichten Instagram-Post deutlich wird. „Au weia, da dachte ich, ich spiel‘ noch schnell ne Szene auf der Insel, da fühlt sich mein Spielpartner (hier: ein kleiner Rauhaardackel) so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt“, schreibt der Schauspieler zum Foto.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Anschließend bedankt sich der Hinnerk Feldmann-Darsteller beim Team von „Nord Nord Mord“ sowie den Ärztinnen der Nordseeklinik auf Sylt, „die so schnell mit Tat und Faden beiseite standen“. Auf dem Foto sind zudem Kratzer an der Nase zu sehen. Zahlreiche Fans hinterließen Genesungswünsche, – einige berichteten in den Kommentaren von eigenen Hundebiss-Verletzungen.

Von dem Dackel-Unfall des Schauspielers ist jetzt der gesamte Dreh auf Sylt betroffen: „Ja, wir haben den Drehplan umgestellt und drehen weiter bis Samstag auf Sylt wie geplant. Die Produktion wünscht Oliver gute Besserung“, schreibt Claudia Maxelon, von der zuständigen PR-Agentur „Maxelon PR“, auf Nachfrage von shz.de.

Die Szenen, in denen Wnuk laut Plan spielen sollte, sind zunächst vom aktuellen Sylt-Drehplan gestrichen worden: „Er dreht morgen und übermorgen nicht, er kuriert sich weiter aus“, schreibt Maxelon. Bekannt war zuletzt, dass von Mitte September bis Mitte Oktober auf Sylt gedreht werden soll.