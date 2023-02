Judith Rakers ist seit 2005 Sprecherin der Tagesschau. Archivfoto: imago images/APress up-down up-down Sender reagiert Panne bei der Tagesschau: ARD löscht Szene mit Judith Rakers Von Jakob Patzke | 02.02.2023, 11:48 Uhr

Am Mittwochabend unterlief Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers in der 20-Uhr-Ausgabe eine Panne. Später schnitt die ARD die Live-Szene raus und nahm die Nachrichtenausgabe erneut auf. Was war passiert?