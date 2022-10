Paulita Pappel kuratiert das Porn Film Festival 2022 in Berlin. Foto: Lukas Papierak up-down up-down Porn Film Festival 2022 Frau Pappel, wird beim Porno-Festival masturbiert? Von Daniel Benedict | 25.10.2022, 06:00 Uhr

In Berlin beginnt am 25. Oktober das Porn Film Festival. Was um Gottes willen passiert da im Kinosaal? Wir haben die Kuratorin Paulita Pappel gefragt.