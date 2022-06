FOTO: Tom Weller up-down up-down ARCHIV - Peter Kraus steht während einer TV-Aufzeichnung im November 2021 auf der Bühne. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild Musiker Positiver Corona-Test vereitelt ZDF-Auftritt von Peter Kraus Von dpa | 23.06.2022, 13:08 Uhr

Ein positiver Corona-Test hat einen Live-Fernsehauftritt von Rock-'n'-Roll-Altstar Peter Kraus verhindert. Eigentlich sollte er am Donnerstagvormittag im Studio der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ am Frühstückstisch sitzen, doch kurz vorher schlug der Test an, wie der 83-jährige Sänger („Sugar Baby“) in einer Schalte von draußen ins Studio erzählte. Mit enttäuschter Miene saß er an der frischen Luft im Grünen am Düsseldorfer Medienhafen und sagte: „Was soll ich tun?! Ein Schock!“ Er spüre nichts, sei symptomfrei.