Prinz William hat schon konkrete Ideen für die Zukunft des britischen Königshauses. FOTO: AFP/BEN STANSALL Geburtstag des Duke of Cambridge So könnte es unter Prinz William in der britischen Monarchie weitergehen Von Laurenz Blume | 21.06.2022, 14:36 Uhr

Prinz William begeht heute seinen 40. Geburtstag. In der Thronfolge steht er an zweiter Stelle hinter seinem Vater Charles. Dennoch hat er wohl bereits Pläne, die britische Monarchie in die Moderne zu führen.