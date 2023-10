An diesem Mittwoch heißt es für Rammstein-Fans wieder: schnell sein und gleichzeitig viel Ausdauer mitbringen. Ab 11 Uhr startet der offizielle Tickets-Vorverkauf für die Europe Stadium Tour 2024. In Deutschland wird die Neue-Deutsche-Härte-Band im kommenden Jahr in Dresden, Gelsenkirchen und Frankfurt auftreten.

Mehr Informationen: Rammstein Europe Stadium Tour 2024: Die aktuellen Termine größer als Größer als Zeichen 11.05.2024 Tschechien, Prag, Airport Letňany

15.05.2024 Dresden, Rinne

16.05.2024 Dresden, Rinne

18.05.2024 Dresden, Rinne

19.05.2024 Dresden, Rinne

24.05.2024 Serbien, Belgrad, Ušće Park

30.05.2024 Griechenland, Athen

05.06.2024 Spanien, San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06.2024 Frankreich, Marseille, Orange Vélodrome

11.06.2024 Spanien, Barcelona, Estadi Olímpic

15.06.2024 Frankreich, Lyon, Groupama Stadium

18.06.2024 Niederlande, Nijmegen, Goffertpark

23.06.2024 Irland, Dublin, RDS Arena

27.06.2024 Belgien, Ostend, Park Nieuwe Koers

05.07.2024 Dänemark, Kopenhagen, Valbyparken

11.07.2024 Frankfurt, Deutsche Bank Park

12.07.2024 Frankfurt, Deutsche Bank Park

17.07.2024 Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07.2024 Österreich, Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07.2024 Italien, Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

30.07.2024 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Wo gibt es die Tickets, was kosten sie?

Die Tickets für die Europa-Tour werden unter anderem online bei Eventim und Ticketmaster angeboten. Der Anbieter Eventim rechnet mit einer „extrem hohen Nachfrage“ und weist darauf hin, dass ausschließlich personalisierte Tickets ausgegeben werden. Dadurch müssen Käufer bereits bei der Bestellung die Vor- und Nachnamen der jeweiligen Besucher angeben.

Die Preise liegen zwischen 70 und 131 Euro, wie es auf der Website der Veltins-Arena in Gelsenkirchen heißt. Hinzu kommen noch die Vorverkaufsgebühren.

LIFAD-Mitglieder meldeten Probleme beim exklusive Ticket-Vorverkauf

Am Montag konnten bereits registrierte „Liebe ist für alle da“-Mitglieder der Rammstein-Community exklusiv Karten über die Website der Band vorbestellen. Dabei meldeten die LIFAD-Anhänger Probleme beim Versuch, Tickets zu ergattern.

Die Aussicht auf heiß begehrte Plätze in der Feuerzone war mitunter nervenzehrend. „War ab Sekunde 1 dabei und hab keine Feuerzone bekommen“, schreibt etwa ein Instagram-User unter einen Rammstein-Post. Andere konnten immerhin in Lyon, Dublin und anderen europäischen Städten Plätze reservieren.

Tour überschattet von Vergewaltigungsvorwürfen

Im kommenden Jahr feiert die Band mit Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern ihr 30-jähriges Bestehen. Überschattet wird das Event von Vorwürfen junger Frauen, die Till Lindemann sexuelle Handlungen gegen ihren Willen vorgeworfen haben. Im August teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Auswertung der verfügbaren Beweismittel keine Anhaltspunkte dafür erbracht.

„Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben“, teilte der 60-jährige Till Lindemann daraufhin über Instagram mit.

Der Andrang auf Tickets ist wie in den Jahren zuvor ungebrochen. Die Band kündigte bereits Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen und Dresden an. Außerdem wurde Frankfurt am Main als Spielort ergänzt.