„Aktenzeichen XY... ungelöst" Raubüberfall: ZDF-Sendung verhilft Ermittlern zu Hinweisen Von dpa | 08.12.2022, 15:57 Uhr

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat Ermittler bei einem Raubüberfall mit zwei Verletzten in Unterfranken vorangebracht. Seit der Ausstrahlung der Sendung am Mittwoch seien 17 Hinweise zur Tat eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. „Die Ermittler sind damit ziemlich zufrieden.“