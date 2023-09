Fernsehen Riccardo Simonetti über Diversität: Hapert an der Umsetzung Von dpa | 29.09.2023, 05:42 Uhr | Update vor 15 Min. Riccardo Simonetti Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down

Moderator Riccardo Simonetti (30) sieht beim Thema Vielfalt im deutschen Fernsehen nach wie vor Nachholbedarf. „Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Diversität in aller Munde ist. Aber aus meiner Sicht hapert es noch an der Umsetzung“, sagte Simonetti der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Fernsehpreises in Köln. „Nur weil eine quoten-diverse Person dabei ist, hat man nicht gleich was für die Community getan.“ Es sei wichtig, dass diverse Charaktere auch authentische Erzählstränge bekämen. „Schon beim Drehbuch oder im Produktionsbüro sollten diverse Perspektiven einfließen, damit Fehler vermieden werden, die hier und da noch passieren“, sagte der 30-Jährige am Donnerstagabend.