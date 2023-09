Im TV-Format „Rosins Restaurants“, das bereits fast 14 Jahre läuft, versucht der Sternekoch andere Gastronomen und ihre Konzepte auf Erfolgskurs zu bringen. Rosin selbst betreibt ein Restaurant in Dorsten-Wulfen in Nordrhein-Westfalen, das mit einem Michelin-Stern für seine Küche ausgezeichnet ist.

Nun sollte auch Mohammed Alkhamour von Rosins Wissen profitieren, so der Plan. Denn bei „Speedy Pizza“, wie der Imbiss noch beim ersten Besuch des Sternekochs im vergangenen Jahr hieß, lief es überhaupt nicht rund. Manchmal würden nur zwei Kunden am Tag kommen, erzählte Betreiber Mohammad Alkhamour in der Sendung.

Frank Rosin und Mohammed Alkhamour im Gespräch.

Aus „Speedy Pizza“ wurde „Falafilu“

Rosin stelle den Laden auf den Kopf. Aus „Speedy Pizza“ wurde Falafilu. Döner, Pizza und Aufläufe wurden gegen syrische Gerichte aus Alkhamours Heimat ausgetauscht. Dem Neustart des kleinen Unternehmens schien nichts im Weg zu stehen.

Mit „Falafilu" wollte Mohammed Alkhamour neu durchstarten.

Doch es kam anders: Dass der Imbiss „Falafilu“ bereits seit Monaten geschlossen ist, dürfte den meisten Wallenhorstern aufgefallen sein. In den Räumen ist es dunkel, es sieht nach Baustelle und Umbau aus, die Homepage ist nicht mehr aktiv und auch der Google-Eintrag zu Falafilu zeigt keine Öffnungszeiten mehr an.

Mohammed Alkhamour blickt nicht zurück

Was genau nach dem großen Umbau und dem von Rosin begleiteten Neuanfang am Ende doch zur Geschäftsaufgabe geführt hat, ist unklar. Inhaber Alkhamour wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion dazu nicht äußern. Es sei alles schon so lange her und er wolle nicht mehr zurückblicken. Sicher ist: Der Imbiss bleibt geschlossen.