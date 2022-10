«Rote Rosen» - Ideal Kanal Foto: Georg Wendt/ARD/dpa/Archivbild up-down up-down Fernsehen „Rote Rosen“: Ideal Kanal spielt eine Polizistin in Lüneburg Von dpa | 21.10.2022, 14:32 Uhr

Die Schauspielerin Ideal Kanal (26) übernimmt in der ARD-Telenova „Rote Rosen“ eine Rolle als junge Polizistin. Als Dilay Kilic landet sie nach zwei Jahren Bereitschaftspolizei im Polizeirevier Lüneburg, wie die Produktionsfirma am Freitag mitteilte. Voraussichtlich ab Januar soll Kanal in ihrer neuen Rolle zu sehen sein. „Rote Rosen“ spielt in Lüneburg, Drehstart war 2006. Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten (14.10 Uhr).