TV-Tipp RTL-Doku „Wohnung verzweifelt gesucht!" Von dpa | 17.05.2022, 00:04 Uhr

So ziemlich jeder Großstädter hat im Bekanntenkreis einen Menschen auf Wohnungssuche. Die Lage war selten so prekär. Hinter jeder Suche steht ein Schicksal. Stoff für eine neue Fernsehsendung - mit einem alten Bekannten in neuer Rolle.