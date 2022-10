Florian Schroeder bei „Sandra Maischberger“: Der Kabarettist und Moderator stört sich an der Wortwahl von Olaf Scholz. Foto: imago images/Klaus W. Schmidt up-down up-down Bei „Sandra Maischberger“ „Infantil“ und „albern“: Kabarettist echauffiert sich über Olaf Scholz Von Maximilian Matthies | 05.10.2022, 08:04 Uhr

Die Diskussion in der TV-Sendung „Sandra Maischberger“ am Dienstagabend dreht sich um die Energiekrise und den Ukraine-Krieg. Kabarettist Florian Schröder arbeitet sich an der Wortwahl von Kanzler Olaf Scholz ab.