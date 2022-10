Nina Hoss Foto: Rocco Spaziani/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnungen Schauspielerin Nina Hoss bekommt International Actors Award Von dpa | 17.10.2022, 11:37 Uhr

Schauspielerin Nina Hoss („Yella“) wird in Köln mit einem Preis für ihre Leistungen als Darstellerin ausgezeichnet. Die 47-Jährige erhalte im Rahmen des diesjährigen Film Festival Cologne den sogenannten International Actors Award 2022, teilten die Veranstalter am Montag mit. Sie verwiesen dabei auf das beeindruckende darstellerische Repertoire, das Hoss vorzuweisen habe. Auch international habe sie sich einen Namen gemacht. Mit ihrer Rolle im Drama „Tár“ an der Seite von Cate Blanchett (53) sei Hoss nun „endgültig in Hollywoods A-Liga“ angekommen, hieß in der Mitteilung.