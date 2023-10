Shelby Lynn war am Mittwochabend in Berlin Gast während der Diskussionsveranstaltung „Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen brechen“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Nordirin hatte mit Posts in den sozialen Medien über ein Rammstein-Konzert in Litauen eine Debatte über die Band ins Rollen gebracht.

Der Auftritt war für Sophia Thomalla Anlass nach zwölf Jahren ihre CDU-Mitgliedschaft zu beenden. „Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen“, schrieb die 34-jährige TV-Moderatorin in ihrer Instagram-Story.

Ausschnitt aus der Instagram-Story von Sophia Thomalla. Screenshot: Instagram Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Man habe mit Lynn keine Frau eingeladen, die „tatsächlich und echte Gewalt erleben musste“, meinte Thomalla, die von 2011 bis 2015 mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann liiert war.

Vorwürfe gegen Till Lindemann

Von Shelby Lynn waren Vorwürfe gegen den Sänger erhoben worden. Ihr folgten weitere Frauen, die im Internet oder in Medienberichten Situationen in Zusammenhang mit der Band Rammstein schilderten, die sie teils als beängstigend empfunden hätten.

Lindemann hatte die Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein.

Sophia Thomalla zürnt über Julia Klöckner und Dorothee Bär

Thomalla kritisierte die Abgeordneten Julia Klöckner und Dorothee Bär, die Shelby Lynn zu der CDU-Veranstaltung eingeladen hatten: „Dass Politiker wie Dorothee Bär und Julia Klöckner sich für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevanz sind, statt um die eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt“, meinte sie.

Shelby Lynn bei der Veranstaltung von CDU/CSU mit Dorothee Bär. Foto: dpa/Christoph Soeder Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bär habe zu Beginn der Veranstaltung gesagt, es solle nicht darum gehen, was passiert sei oder nicht. Thomalla war darüber erzürnt und schrieb: „Doch! Darum sollte es immer gehen.“

Shelby Lynn verteidigte während des CDU-Auftritts ihr Handeln: „Ich würde es wieder und wieder und wieder machen“, sagte sie.