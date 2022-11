Franz Beckenbauer reist nicht zur WM nach Katar. Ist er krank? Archivfoto: dpa/Ina Fassbender up-down up-down Keine Reise nach Katar Sorge um Franz Beckenbauer: Wie geht es dem Fußballweltmeister von 1974? Von Maria Lentz | 23.11.2022, 21:18 Uhr

Franz Beckenbauer macht sich rar: In einem Fußball-Stadion wurde er schon länger nicht mehr gesichtet, auch die WM in Katar schaut er sich von Zuhause aus an. In einem Interview spricht der „Kaiser“ jetzt über seinen gesundheitlichen Zustand.