Medienberichte Sorge um Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz Von Laurena Erdmann | 04.10.2022, 17:49 Uhr

Schon länger ist Dietrich Mateschitz, Gründer von Red Bull, nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Medienberichten zufolge ist er schwer krank. Was an den Gerüchten dran ist.