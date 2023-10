Seit der Veröffentlichung der letzten Folge der vierten Staffel von „Stranger Things“ im Mai 2022 rätseln Fans, wann die finale Staffel fünf startet. Ein genaues Datum gibt es bisher nicht. Vielfach wurde spekuliert, die neue Staffel komme schneller als vorherige. Doch diese Gerüchte verliefen sich schnell im Sande. Zwischen Staffel drei und vier lagen aufgrund der Corona-Pandemie fast drei Jahre.

Schlechte Nachricht: Sendestart von „Stranger Things“ verschoben

Für den Start der fünften Staffel müssen sich die Fans nun auf Ähnliches einstellen. Wie der „Musikexpress“ berichtet, kann „die Geschichte der Hawkins-Bewohner frühestens 2025 weitergeführt werden“ – also wieder drei Jahre nach der letzten ausgestrahlten Episode. Grund dafür sei der Streik der Autoren in Hollywood, der die Dreharbeiten verzögere.

Diese Nachricht enttäuscht viele Fans. Unter dem Beitrag von „Stranger News“ auf X – ehemals Twitter – mit dem Titel „The end is coming. 2025.“ finden sich unzählige Kommentare von entsetzen Nutzern. Sie finden, dass die Wartezeit zu lang sei.

Gute Nachricht: Was ist bisher über das „Stranger Things“-Finale bekannt?

Mitte September warf ein neues Video auf dem offiziellen Instagram-Account zu „Stranger Things“ viele Fragen bei den Fans auf. Zu sehen ist ein Schutthaufen mit dem Schild der Eisdiele, in der Steve und Maya gearbeitet haben. Betitelt wurde der Beitrag nur mit dem Satz: „Entschuldigt unsere Unordnung“. Auf die Fragen in den Kommentaren bekamen Fans keine Antworten.

Laut „TV Movie“ war bereits vor dem Release der vierten Staffel klar: Die fünfte wird die letzte Staffel sein und das große Finale bilden. Die Duffer-Brüder, die Produzenten von „Stranger Things“, erzählten mehrfach, dass sie die fünfte Staffel wieder mehr auf den Heimatort der Protagonisten in Hawkins fokussieren wollen. „Wir versuchen, zurück zum Anfang zu kommen, im Sinne des Tones von Staffel eins“, sagte Ross Duffer.

Im Interview mit „Collider“ geben die beiden Produzenten bekannt, dass die erste Folge der fünften Staffel vollgepackt sein wird: „Es wird sich nicht so viel aufbauen, es wird direkt sehr intensiv. (...) Wir haben keine Zeit, Steve‘s Liebesleben zu erklären.“ Während in Staffel vier die Hauptcharaktere auf verschiedenen Missionen unterwegs waren, soll die „Hawkins-Crew“ im Finale wieder vereint in ihrer Heimat auftreten.

Will Byers soll im Fokus stehen

Neben der „Coming of Age“-Story der jungen Charaktere soll der Protagonist Will seine übernatürliche Seite entdecken – etwas, das viele Fans besonders gespannt auf Staffel fünf blicken lässt. Denn sie vermuteten schon in Staffel vier ein Outing von Will, das aber bisher nicht von den Duffer-Brüdern bestätigt wurde. Stattdessen soll er „als junger Mann zu sich selbst finden“.