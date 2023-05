Schon vor 15 Jahren gingen Mitglieder der „Writers Guild of America“ auf die Straße. Nun streiken die Hollywood-Autoren erneut. Archivfoto: dpa/Sean Masterson up-down up-down Erste Shows betroffen Autorenstreik in Hollywood: Welche Auswirkungen hat das auf Serien bei Netflix & Co.? Von dpa | 02.05.2023, 21:49 Uhr

Ausnahmezustand in Hollywood: Seit Dienstag legen die Drehbuchautoren in den USA ihre Arbeit nieder. Einige Shows sind bereits betroffen, andere könnten folgen. Doch worum geht es? Und was bedeutet das für die eigene Lieblingsserie?