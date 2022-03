Kamera FOTO: Sebastian Gollnow Fernsehproduktionen Studie: NRW bleibt führender deutscher TV-Standort Von dpa | 30.03.2022, 17:52 Uhr | Update vor 3 Std.

Nordrhein-Westfalen ist einer Studie zufolge weiterhin der führende deutsche TV-Standort. 2020 seien nahezu die Hälfte (46 Prozent) der 720 000 deutschlandweit produzierten Programmminuten in Nordrhein-Westfalen entstanden, teilte die Landesregierung am Mittwoch in Köln mit. „Allen Widrigkeiten der Pandemie zum Trotz steht Nordrhein-Westfalen als Fernsehstandort Nummer eins sehr gut da“, sagte Medienstaatssekretär Nathanael Liminski (CDU). „Unser Land konnte das Produktionsvolumen, vor allem im TV-Entertainmentbereich, sogar deutlich ausbauen.“ Im Entertainment-Bereich mit TV-Shows, Comedy-Formaten und Soaps stehe NRW seit langem besonders gut da. Von allen erfassten Entertainment-Produktionen in Deutschland entstanden demnach 2020 fast zwei Drittel (61 Prozent) in Nordrhein-Westfalen.