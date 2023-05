Moderatorin Esther Sedlaczek Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Schauspieler Sven Martinek bewundert seine moderierende Tochter Esther Von dpa | 12.05.2023, 17:11 Uhr

Der Schauspieler Sven Martinek bewundert seine älteste Tochter Esther Sedlaczek (37) für ihren Erfolg als Moderatorin. „Ich bin stolz auf sie“, sagte der 59-Jährige am Freitag am Rande der Dreharbeiten zur ARD-Serie „Morden im Norden“. „Aber ich bin auch stolz auf meine anderen Kinder, ich mache da keinen Unterschied“, so der in Magdeburg geborene siebenfache Vater.