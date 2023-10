Kultur Teheranerin gewinnt Nachwuchspreis beim Filmfest Hamburg Von dpa | 08.10.2023, 12:12 Uhr | Update vor 20 Min. Filmfest Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down

Die Regisseurin Noora Niasari ist beim Filmfest Hamburg für ihren ersten Langfilm, „Shayda“, mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. Der Film mache mit präziser und sicherer Hand durch eine persönliche Geschichte Allgemeines deutlich, lautet die Jurybegründung. In dem Film geht es um die Iranerin Shayda, die mit Mann und kleiner Tochter in Australien lebt. Sie flieht in ein Frauenhaus, weil ihr Mann ihren westlichen Lebensstil nicht akzeptieren will. Dort bemüht sie sich um Normalität für ihre Tochter und schöpft neuen Mut - bis ein Richter ihrem Mann Besuchsrechte für Mona einräumt und Shayda fürchtet, dass er ihre Tochter in den Iran entführen könnte. Die Regisseurin Niasari wurde 1989 in Teheran geboren und ist in Australien aufgewachsen.