Am 19. April 2023 veröffentlichte der Streamingdienst Disney+ die achte und letzte Folge der 3. Staffel von „The Mandalorian“. Mit viel Laser- und Jetpack-Action endete die bisher angriffslustigste Staffel rund um den Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal, 48) und seinen kleinen, grünen Schützling Grogu. Während das Ende sehr versöhnlich und geradezu romantisch daherkommt, fragen sich die Fans, ob es überhaupt weitergeht.

Drehbuch für „The Mandalorian“ Staffel ist bereits geschrieben

Auch wenn weder Disney noch Lucasfilm Staffel 4 offiziell bestätigt haben, stehen alle Zeichen auf Fortsetzung. Showrunner Jon Favreau (56) erklärte bereits vor Veröffentlichung der 3. Staffel dem französischen Nachrichtensender BFM TV, dass das Drehbuch zur kommenden Season bereits fertig geschrieben sei.

Das ist der Weg: Die Reise von Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu wird weitergehen. Foto: Disney/Lucasfilm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wann beginnen die Dreharbeiten für die neuen Folgen?

Nach Informationen der Website „Making Star Wars“ plant Lucasfilm, die Dreharbeiten zu „The Mandalorian“ Staffel 4 im Oktober 2023 zu starten. Erste Einstellungen seien bereits vorgenommen worden und auch die Produktion von Requisiten soll begonnen haben. Grund für die zügige Pre-Production sei ein neuer Streik der Drehbuchautoren, der sich in Hollywood abzeichne.

Welche Auswirkungen ein solcher Streik haben kann, zeigte sich 2007/2008 bei Kultserien wie „Supernatural“, „Grey‘s Anatomy“ und „Lost“, die mit kürzeren Staffeln auskommen musste. Das wollte Disney offenbar für „The Mandalorian“ verhindern.

Wann zeigt Disney+ die neuen „The Mandalorian“-Folgen?

Bis die neuen Episoden der 4. Staffel von „The Mandalorian“ zu sehen sein werden, wird es noch eine ganze Weile dauern. Insider rechnen mit einem Start frühestens Ende 2024. Auch ein späterer Termin Anfang 2025 ist derzeit nicht ausgeschlossen.

Welche Star-Wars-Serien laufen demnächst bei Disney+?

Während Mandalorianer-Freunde auf die Fortsetzung warten, füllt Disney+ das Programm in der Zwischenzeit mit weiteren Star-Wars-Auskopplungen. So startet pünktlich am 4. Mai 2023 die 2. Staffel von „Star Wars: Visionen“ mit neun neuen Episoden, die jeweils von einem anderen Gast-Animationsstudio produziert wurden.

In „Star Wars: Visionen“ werden Sternenkrieger unter anderem zu Anime-Helden. Foto: Disney/Lucasfilm Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im August 2023 veröffentlicht der Streaming-Dienst das „Mandalorian“-Spin-off und die „Star Wars Rebels“-Fortsetzung „Ahsoka“. Darin begibt sich die titelgebende Heldin Ahsoka Tano (gespielt von Rosario Dawson, 43) weiter auf die Suche nach Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen, 58) – was sie Din Djarin bereits im Laufe der Serie verriet.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ebenfalls in diesem Jahr soll die bereits abgedrehte Coming-of-Age-Story „Star Wars: Skeleton Crew“ mit Jude Law (50) veröffentlicht werden.

Im kommenden Jahr sollen zudem die Animationsserie „The Bad Batch“ mit der 3. Staffel sowie „Andor“ mit der 2. Staffel beendet werden. Darüber hinaus dürfen sich Sternenkrieger auf die neue Spin-off-Serie „Star Wars: The Acolyte“ freuen, die einige Jahrzehnte vor „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ spielt. Showrunnerin Leslye Headland (43) beschreibt die Serie wie folgt: „Frozen trifft auf Kill Bill.“ Zum Cast gehört unter anderem „Squid Game“-Star Lee Jung-jae (50).

Amandla Stenberg (24) und Lee Jung-jae (50, M.) gehören zum Cast der neuen Star-Wars-Serie „The Acolyte“. Foto: Disney/Getty Images Europe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gibt es bereits Infos zu ersten Cameos in Staffel 4 von „The Mandalorian“?

Apropos Stars. Mit Größen wie Christopher Lloyd („Zurück in die Zukunft“, 84) und Jack Black („Jumanji“, 53) gaben sich in Staffel 3 von „The Mandalorian“ auch international bekannte Schauspieler die Ehre. Der Cameo von Sängerin Lizzo (37) als Die Herzogin sorgte bei den Fans für geteilte Meinungen. Für sie selbst war es „ein Traum, den ich niemals für möglich gehalten habe“, wie sie auf Instagram erklärte.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Welche Cameos in Staffel 4 geplant sind, dürfte bis zur Veröffentlichung der jeweiligen Episode ein gut gehütetes Geheimnis bleiben.