Die neue Staffel der Erfolgsshow „The Masked Singer“-Staffel startet am 18. November auf ProSieben, einem Samstag. Das gab der Sender in Unterföhring bei München am Mittwoch bekannt. Matthias Opdenhövel wird wieder Moderator sein. Um alles andere macht man noch ein großes Geheimnis. Weder zu den Masken noch zum Datum, an dem das Finale steigt, wollte ProSieben etwas verraten.

In der Live-Show um 20.15 Uhr treten Prominente inkognito als Sänger auf, ihre Identität verstecken sie unter schweren Ganzkörperkostümen. Enttarnt werden Teilnehmer erst, wenn sie nicht genügend Stimmen vom Publikum bekommen – oder ganz am Ende das Finale gewinnen.