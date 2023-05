Andy Rourke im Jahr 2006 beim Wohltätigkeitskonzert „Manchester Versus Cancer“ in der Manchester Evening News (M.E.N.). Archivfoto: dpa/Steve Parsons up-down up-down Im Alter von 59 Jahren Nach langer Krankheit: „The Smiths“-Bassist Andy Rourke ist tot Von dpa | 19.05.2023, 10:43 Uhr

Mit Songs wie „There Is A Light That Never Goes Out“ und „This Charming Man“ ist seine Band The Smiths weltberühmt geworden. Nun ist der Bassist der ehemaligen Band, Andy Rourke, nach langer Krankheit gestorben.