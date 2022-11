Thomas Gottschalk moderiert am 19. November erneut „Wetten, dass..?“ Foto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down „Wetten dass..?“ am 19. November Thomas Gottschalk: „Nehme mich selbst nicht besonders ernst“ Von dpa | 15.11.2022, 07:54 Uhr

Es ist wieder so weit: Am Wochenende begrüßt Thomas Gottschalk Wettkandidaten und Gäste auf der großen ZDF-Bühne bei „Wetten, dass..?“ Im Interview spricht er über Erwartungsdruck, Unterhaltung in Krisenzeiten – und ob er die WM in Katar guckt.