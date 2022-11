Thomas Hermanns Foto: Jens Kalaene/dpa/Archivbild up-down up-down Moderator Thomas Hermanns macht Schluss bei „Quatsch Comedy Club“ Von dpa | 17.11.2022, 17:43 Uhr

Entertainer Thomas Hermanns (59) hört nach 30 Jahren als Moderator des „Quatsch Comedy Clubs“ auf. „Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, erklärte Hermanns am Donnerstag in einer Mitteilung.