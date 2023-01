Schauspieler Alec Baldwin muss sich wohl vor Gericht verantworten. Foto: imago images/ZUMA Wire up-down up-down Tragödie beim Filmdreh Nach tödlichem Schuss: Schauspieler Alec Baldwin wird angeklagt Von dpa | 19.01.2023, 17:18 Uhr

Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will gegen den Schauspieler Alec Baldwin nach einem Todesschuss bei einem Western-Filmdreh Anklage erheben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.