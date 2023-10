Knapp acht Jahre nach dem Finale der Filmreihe „Die Tribute von Panem“ blickt Regisseur Francis Lawrence (52) reuevoll zurück. In einem Interview mit dem „People“-Magazin erklärte er, dass es nicht richtig war, das Finale in zwei Teilen zu veröffentlichen. Vor allem aus Sicht des Publikums.

Francis Lawrence: „Ich bereue es total“

Lawrence könne jetzt verstehen, dass die Entscheidung, das Finale in zwei Teilen zu veröffentlichen, Fans und Kritiker gleichermaßen „frustriert“ habe. Immerhin lag zwischen der Veröffentlichung von „Mockingjay Teil 1“ und „Mockingjay Teil 2“ ein ganzes Jahr Pause.

„Ich bereue es total. Absolut. Ich bin mir nicht sicher, ob das jeder tut, aber ich tue es auf jeden Fall“, sagt der Regisseur, der übrigens nicht mit Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence (33) verwandt ist, gegenüber der US-amerikanischen Zeitschrift. Für die Reaktionen des Publikums habe er Verständnis, auch das mancher die Entscheidung als „hinterhältig“ abgetan habe.

„Das war aber nie die Absicht“, betont Lawrence. Die Beweggründe lagen schlussendlich in dem umfassenden Stoff, von dem in zwei Teilen mehr erzählt werden konnte als in einem einzigen.

Bei der Premiere von „Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" in Berlin im Jahr 2015 hat Francis Lawrence noch gut lachen. Archivfoto: Jens Kalaene/dpa

„Die Tribute von Panem“ ist nicht das einzige Beispiel für verärgerte Fans. Schon die Teilung von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ (2010 und 2011) sorgte für Kritik. Der neuseeländische Filmemacher Peter Jackson (61) ging mit der Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Roman „Der Hobbit“ (2012 bis 2014) noch einen Schritt weiter und machte aus einem Buch gleich drei Filme – mit unübersehbaren Längen.

Fünfter „Tribute von Panem“-Film erscheint Mitte November 2023

Unterdessen warten die Tribute weltweit schon auf den nächsten Film. „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ kommt am 16. November 2023 in die deutschen Kinos. Der Film basiert auf dem Roman „Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange“, der wie die vorherigen Bücher von US-Autorin Suzanne Collins (61) geschrieben wurde.

Die Vorgeschichte spielt etwa 64 Jahre vor dem ersten Band der Originalreihe und wird in einem einzigen Film veröffentlicht. „Ich hätte sie das Buch niemals zweiteilen lassen“, erklärt Francis Lawrence, der erneut auf dem Regiestuhl Platz nahm und den Fehler unter keinen Umständen wiederholen wollte. „Es ist ein langes Buch, aber wir haben so einen Shitstorm ausgelöst, weil wir Mockingjay in zwei Teile geteilt haben – von Fans, von Kritikern, von allen –, dass ich dachte: Auf keinen Fall. Ich werde einfach einen längeren Film machen.“