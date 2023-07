Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Wissenschaft Uni Hamburg: 750.000 Euro für Forschung zu Stummfilmmusik Von dpa | 25.07.2023, 14:07 Uhr

In Stummfilmen waren die Darstellenden zwar stumm - im Kino war es aber nicht still. Die Filme wurden mit Musik untermalt, die eigens zusammengestellt oder komponiert wurde. Der Musikwissenschaftler Oliver Huck von der Universität Hamburg möchte nun die Entstehung und Formen der Musik für Stummfilme bis 1918 untersuchen. Dafür erhält der Wissenschaftler 750.000 Euro im Rahmen des Reinhart Koselleck-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft, teilte die Universität am Dienstag mit. Für das Projekt sollen Partituren und Filme in Bibliotheken und Filmarchiven in Deutschland, Italien, Frankreich und den USA untersucht werden.