ESC-Experte Urban: Lord Of The Lost werden „soliden Platz" holen Von dpa | 05.03.2023, 08:36 Uhr

Der langjährige Grand-Prix-Kommentator Peter Urban glaubt nach eigenen Worten an ein gutes Abschneiden des deutschen Beitrags beim Eurovision Song Contest (ESC) 2023. Die Rockgruppe Lord Of The Lost sei „die netteste Metal-Band, die ich je gesehen habe, eine gute Wahl, denn der ESC hat sich gewandelt“, erklärte Urban (74) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Hamburger Band hatte in der Nacht zum Samstag den Vorentscheid in Köln gewonnen. Er habe mit der Song- und Musiker-Auswahl zwar nichts zu tun gehabt, merkte Urban an, „aber da das Ergebnis akzeptabel ist“, sage er gern etwas dazu: „Dieser Glam-Auftritt sollte Deutschland in Liverpool einen soliden Platz sichern.“