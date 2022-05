HANDOUT - Der Doppelgänger-Agent Jochen Florstedt sitzt vor Bildschirmen. Foto: Stefan Schejok/Jochen Florstedt/dpa/Bildarchiv - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über (die Sendung/den Film/die Auktion/die Ausstellung/das Buch) und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Stefan Schejok Medien Vergebliche Doppelgänger-Suche: Scholz „ein bisschen stolz“ Von dpa | 16.05.2022, 19:55 Uhr | Update vor 18 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist „ein bisschen stolz“ darauf, dass eine Doppelgänger-Agentur seit Monaten vergeblich nach einem Double für ihn sucht. Die Fernsehmoderatorin Pinar Atalay fragte ihn am Montag in einer RTL-Sendung, ob er wisse, dass er unverwechselbar sei. „Das glaube ich nicht“, sagte er darauf zunächst. Als sie ihn dann darüber aufklärte, dass eine Agentur aus Mülheim an der Ruhr seit der Bundestagswahl im Herbst ohne Erfolg nach einem zweiten Scholz sucht, sagte er: „Vielleicht sage ich jetzt: Das macht mich ein bisschen stolz. Aber es wird sich schon jemand finden.“