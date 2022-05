HANDOUT - Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) irrt durch viele Universen. Foto: Marvel Studios/Walt Disney Studios/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bis zum 04.09.2022 im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Marvel Studios Marvel-Universum Verrückte „Doctor Strange“-Fortsetzung von Sam Raimi Von dpa | 04.05.2022, 18:20 Uhr

In „Spider-Man: No Way Home“ zeigte sich erstmals, welche Gefahren das Multiversum für Marvel-Helden birgt. In „Doctor Strange In The Multiverse Of Madness“ irrt Benedict Cumberbatch durch verschiedene Universen.