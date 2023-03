Tatort Münster - «Der Mann, der in den Dschungel fiel» Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Leute Was Detlev Buck über den „Münster“-Tatort denkt Von dpa | 30.03.2023, 12:56 Uhr

Schauspieler und Regisseur Detlev Buck hatte bei den Dreharbeiten zu einem neuen „Tatort“ aus Münster keinen Liebling unter den beiden Hauptfiguren. „Das ist ein cleveres Ensemble“, sagte der 60-Jährige am letzten Drehtag in Münster der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er mehr ein Fan von Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) oder Kommissar Thiel (Axel Prahl) sei. „Jeder hat seine eigene ökologische Nische, die er ab und zu auch versucht zu verlassen. Er wird aber sofort wieder zurückgebissen“, sagte Buck, der früher bereits mit Prahl und Thiel gedreht hat - bei „Das Pubertier - Der Film“ und dem NDR-Trailer „Das Beste am Norden“.