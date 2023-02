Bei „Wer stiehlt mir die Show“ spielt Joko Winterscheidt (rechts) um seinen Moderationsjob. Archivfoto: dpa/ProSieben/Weiya Yeung up-down up-down Neue Staffel auf ProSieben Premiere bei „Wer stiehlt mir die Show“: Wildcard-Kandidatin gewinnt Von Jakob Patzke | 20.02.2023, 11:28 Uhr

Neue Staffel, neuer Sendeplatz – und eine Premiere: Am Sonntag setzte Joko Winterscheidt in der Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ mal wieder seinen Moderationsjob aufs Spiel. Am Ende triumphierte ausgerechnet eine Kandidatin aus dem Publikum.