Regisseur „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" - Uli Edel wird 75

Er lebt seit über 30 Jahren in den USA, aber seine badensischen Wurzeln lassen ihn auch in Hollywood nicht los. Und das zeigt sich bei Regisseur Uli Edel nicht nur in seiner Liebe zur deftigen Küche.