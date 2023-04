Hamburger Stadtderby Foto: Christian Charisius/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archiv up-down up-down 2. Bundesliga Wo das Hamburg-Derby zu sehen ist Von dpa | 21.04.2023, 05:58 Uhr

Das 109. Hamburger Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga kann kostenfrei live gesehen werden - und zwar im Internet. Die Partie des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) wird vom Pay-TV-Sender Sky Sport auf dessen YouTube-Kanal in einer gesonderten Live-Übertragung zu sehen sein. Unter dem Titel „Dein Derby - Große Freiheit für alle“ will Sky nach eigenen Angaben die „streamingaffinen Fußballfans in Deutschland ansprechen“.