WM-Studio Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Fußball-Weltmeisterschaft Wo die WM-Achtfinalspiele im TV zu sehen sind Von dpa | 02.12.2022, 14:56 Uhr

Schon vor Abschluss der Gruppenphase bei der Fußball-WM in Katar an diesem Freitag steht fest, welche Achtelfinalspiele ARD und ZDF live übertragen. Nach dem Aus des DFB-Teams in der Gruppenphase aber ohne deutsche Beteiligung.