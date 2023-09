Am vergangenen Sonntag sollte am Mainzer Lerchenberg noch ein letztes Mal ausgiebig gefeiert werden, bevor der „ZDF Fernsehgarten“ auf Tour und danach in die lange Herbst- und Winterpause geht. Alles stand im Zeichen des Münchner Oktoberfestes – mit Bayern-typischer, weiß-blauer Dekoration, Fans in Tracht und Dirndl sowie Partymusik wie aus dem Bierzelt.

Kiewels Feierlaune wurde jedoch gleich mehrfach getrübt. Schuld waren mehrere kleine Störaktionen, initiiert von einer Gruppe, die sich im Vorfeld unter die Zuschauer gemischt hatte.

Rote-Krawatten-Träger verärgern Moderatorin

So kam es dazu, dass ein Mann mit auffällig roter Krawatte plötzlich ins Kamerabild lief, als Kiewel mit ihrem Fernsehgarten-Koch Armin Roßmeier mit der Zubereitung verschiedener Laugengebäck-Variationen beschäftigt war. „Ich kann Ihnen ein gutes Rezept erklären“, meint er zu Kiewel. Die Moderatorin winkt ab: „Wollen wir das vielleicht nach der Sendung machen?“ Der Mann gibt sich damit zufrieden und geht lächelnd und mit Daumen nach oben aus dem Kamerabild.

Kiewel war von dem Zwischenfall jedoch nicht so erfreut: Als der Mann sich umdreht, kann sie nur noch den Kopf schütteln. Roßmeier nimmt es mit Humor: „Zum Abspülen kann er kommen. Da kann er mithelfen.“ Die ganze Sendung – zusammen mit diesem Moment – ist aktuell noch in der ZDF-Mediathek zu finden.

Doch bei der Aktion blieb es nicht. Eine halbe Stunde später sprang ein weiterer Mann mit roter Krawatte in den Fernsehgarten-Pool, während das Duo Karin & da Hefter Roland Kaisers „Warum hast du nicht nein gesagt?“ zum Besten gaben. Im Fernsehen waren mehrere Aufschreie des Publikums zu hören, doch die Kamera fing den Moment nicht ein.

Allerdings postete die für die Störungen verantwortliche Gruppe – die Satirepartei „Die Partei“ – auf der Plattform X ein Video mit dem im Wasser planschenden Mitglied.

Kurz vor Schluss der Sendung bezog Kiewel noch einmal Stellung zu den Störungen: „Heute sind hier Zuschauerinnen und Zuschauer mit roten Krawatten. Die gehören zu einer Vereinigung, die heißt ‚Die Partei‘. Und die sind einfach nur hier, um die ganze Zeit zu stören. Und ich finde das ganz traurig und ganz daneben. Das passt definitiv nicht ins Fernsehen und das passt auch nicht zum ZDF Fernsehgarten.“ Es folgten zahlreiche Buh-Rufe gegen die Störer – und Applaus für die Moderatorin.

„Die Partei“ meldet sich zu Wort – und fordert Entschuldigung

Die Satirepartei gab ihre Aktionen später zu – und drehte den Spieß um. Auf Instagram schrieb sie am Sonntag, dass sie am Tag zuvor auf ihrem Bundesparteitag eine gute Liste für die Europawahl 2024 aufgestellt habe. „Heute feierten wir dies mit einer Poolparty im Fernsehgarten. Leider wurden wir dabei durch eine Kiwi und diverse Securitys massiv gestört. Wir fordern eine Entschuldigung“, hieß es. Nach eigenen Angaben sollen 200 Mitglieder unter die Zuschauer geschmuggelt worden sein.