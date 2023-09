Bis zum 7. Oktober können Filmfans insgesamt mehr als 130 Werke verschiedenster Regisseure in den Festivalkinos schauen. Die Macher kommen aus 48 Ländern und unter den Aufführungen sind 25 Kino- und Fernsehfilme als Weltpremieren. Auf den Leinwänden sind aber auch wieder zahlreiche Gewinner von internationalen Filmfestspielen zu sehen wie die Venedig-Gewinner „Poor Things“ mit Emma Stone, „Evil Does Not Exist“ und „Paradise Is Burning“ sowie das Krimidrama und Cannes-Gewinner „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller.



Auch auf den roten Teppichen ist in diesem Jahr wieder viel Verkehr. So werden zum Beispiel Mads Mikkelsen, Sandra Hüller, Bjarne Mädel, Heinz Strunk und die Regisseure Ken Loach und Dominik Graf erwartet. Für den langjährigen Filmfestleiter Albert Wiederspiel ist diese Ausgabe seine letzte. Ihm folgt Malika Rabahallah.