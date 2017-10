Bei Musikfestival in Las Vegas : Schießerei mit mehreren Verletzten

vergrößern 1 von 1 Foto: David Becker/Getty Images/AFP 1 von 1

von Gabriele Chwallek & Aliki Nassoufis

erstellt am 02.Okt.2017 | 08:34 Uhr

Wie mehrere US-Medien berichten, gibt es am Sonntagabend (Ortszeit) einen Großeinsatz in der US-Metropole und Casino-Stadt Las Vegas. Offenbar feuerte im oder rund um das Casino Mandalay Bay mindestens ein Schütze Waffen ab. Zwei Menschen sind durch die Schüsse getötet wurden, mindestens 24 weitere wurden verletzt, wie CNN unter Berufung auf die Polizei in der Kasino-Stadt am Montag weiter mitteilte. Das Casino wurde evakuiert.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2. Oktober 2017

Wie Bild berichtet, sind die ersten Schüsse während eines Konzerts auf dem Route 91 Harvest Musikfestival gefallen, einem dreitägigen Country-Festival. Auf dem Video eines Augenzeugen lässt sich erkennen, dass Menschen vom Mandalay Bay Hotel flüchten. Teile des berühmten Las Vegas Strips, der Hauptstraße, wurden abgesperrt, die Videos zeigen teilweise chaotische Szenen.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) 2. Oktober 2017

Nach Augenzeugenberichten sind Hunderte Schüsse gefallen. Zahlreiche Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Wie es weiter hieß, schließt die Polizei nicht aus, dass es mehr als einen Schützen gab.

„Wir krochen über Tote“, sagte die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe vielfache Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Nachdem sie die Schüsse gehört hätten, seien sie zunächst in Deckung gegangen und dann geflüchtet.

Die Polizei von Las Vegas rief die Menschen über Twitter am Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Auch über mögliche Opfer gab es keine Informationen.