Boykott : Supermärkte verbannen russische Produkte aus den Regalen

Große Ketten wie REWE, Penny und Aldi hatten den Boykott russischer Waren bereits angekündigt, jetzt ziehen Lidl und Kaufland nach. Auch wenn es nur wenige Produkte sind - es soll ein Zeichen gesetzt werden.

Lidl und Kaufland lassen den Verkauf russischer Produkte vorerst auslaufen. Es seien insgesamt nur wenige Produkte, die in Russland produziert werden, in den deutschen Filialen erhältlich, teilte die Schwarz-Gruppe in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Diese werden aktuell nicht nachbestellt. Bereits im Verkauf ...

