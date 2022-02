Auf Foto aufgetaucht : Thailands meistgesuchte Raubkatze: Wo ist der dreibeinige Tiger?

Suchaktion in Thailand: Das dreibeinige Tiger-Weibchen wurde kürzlich auf einem Foto gesichtet – Behörden und Tierschutzvereine wollen die Raubkatze jetzt unbedingt finden.

Die Behörden in Thailand sind auf der Suche nach einem dreibeinigen Tiger, der kürzlich im abgelegenen Khao-Laem-Nationalpark an der Grenze zu Myanmar fotografiert wurde. Auf den Aufnahmen einer Kamerafalle ist zu sehen, wie die Raubkatze einen Wasserbüffel frisst. Die Tierschutzorganisation Freeland teilte mit, das Weibchen müsse gefunden und an einen...

