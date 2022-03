Polizeieinsatz : 13-Jähriger bei Angriff im Hauptbahnhof Hannover verletzt

Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einem Angriff im Hauptbahnhof Hannover verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann schlug und trat am Sonntagabend auf den am Boden liegenden Jugendlichen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter floh zunächst, konnte aber von Streifenpolizisten gestellt werden. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weg zur Wache versuchte der Man...

