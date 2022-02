Bremen : 18-Jähriger sticht auf Vater ein und verletzt ihn schwer

Ein 18-Jähriger hat in Bremen seinen Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat flüchtete er, aber konnte von der Polizei nach kurzer Fahndung in einer Straßenbahn festgenommen werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tat hatte sich am Vorabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oslebshausen ereignet. Einsatzkräfte fanden den 65-jährigen Vater, der Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatte. Er gab den Hinweis auf seinen Sohn als Täter. Der festgenommene 18-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hieß es.

